الأهلي السعودي يضم “أفضل حارس في العالم”

2023-06-28 / 19:41
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هبة بريس _ رياضة

أعلن نادي الأهلي السعودي، الأربعاء، ضم حارس مرمى تشلسي الإنكليزي والمنتخب السنغالي، إدوارد ميندي، بعقد يمتد حتى عام 2026.

ونشر النادي السعودي سلسلة تغريدات أعلن خلالها التوقيع مع ميندي (31 عامًا)، وكتب: ” أسد التيرانغا.. أفضل حارس في العالم… إدوارد ميندي أهلاوي”.

وودّع نادي تشلسي لاعبه السابق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلن انضمامه للنادي السعودي، ليكون ثالث لاعبي الفريق اللندني الذي يغادر إلى المملكة بعد المدافع السنغالي أيضًا خاليدو كوليبالي، الذي انضم إلى الهلال، ولاعب الوسط الفرنسي نغولو كانتي المنضم إلى الاتحاد.

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