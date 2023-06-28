عفو ملكي
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عفو ملكي لفائدة 1434 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2023-06-28 / 19:24
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هبة بريس _ الرباط

بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 1444 هجرية 2023 ميلادية، تفضل الملك محمد السادس فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1434 شخصا.

وفي ما يلي بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة 1444 هجرية 2023 ميلادية، تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 1434 شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1189 نزيلا، وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 171 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 1012 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة : 06 نزلاء

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 245 شخصا موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 86 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 19 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 136 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة : 03 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة : 01 شخص واحد

المجموع العام: 1434

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب، والسلام

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