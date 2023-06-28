لقاء بونو و أبوهشيمة و عمرو دياب يلهب منصات التواصل الاجتماعي

2023-06-28 / 19:20
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أثار لقاء نجم المنتخب المغربي ياسين بونو و رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة و النجم عمرو دياب جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

و تداول العديد من النشطاء صور تجمع كل من بونو و أبو هشيمة و عمرو دياب و أصدقاء آخرين على متن يخت بالديار الفرنسية، متسائلين عن سبب هذا اللقاء، خاصة و أنه الظهور الأول لهم مع بعض.

وفي سياق منفصل، تألق الحارس المغربي ياسين بونو مؤخرا رفقة فريقه إشبيلية الإسبانية، حيث قاده للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في التصدي لمجموعة من التسديدات فضلا عن ركلتي جزاء، كما توج بجائزة رجل المبارة النهائية التي جمعت فريقه بنادي روما الإيطالي.

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