خطوة واحدة تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

2023-06-28 / 18:57
9

هبة بريس : رياضة

بات المنتخب الوطني المغربي على بعد خطوة واحدة فقط للتأهل إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة المقامة حاليا ببلادنا.

ويحتاج المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في مباراة النصف والتأهل إلى النهائي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد، حيث يتأهل طرفي النهائي إلى الأولمبياد بمعية صاحب المركز الثالث.

ومعلوم أن المنتخب الوطني حسم تأهله إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا بعدما فاز في مباراته الأولى على غينيا بهدفين لواحد، ثم فاز في الثانية على غانا بخمسة أهداف لواحد.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رايس يقترب من صفوف أرسنال في “صفقة تاريخية”

رايس يقترب من صفوف أرسنال في “صفقة تاريخية”

2023-06-28 / 23:38
Photo of إيقاف مورينيو بسبب إهانة حكم

إيقاف مورينيو بسبب إهانة حكم

2023-06-28 / 23:09
Photo of كأس افريقيا للامم ..المنتخب المصري يفوز على نظيره المالي

كأس افريقيا للامم ..المنتخب المصري يفوز على نظيره المالي

2023-06-28 / 22:06
Photo of ارتفاع القيمة التسويقية لزكرياء أبوخلال بعد موسمه المميز مع تولوز

ارتفاع القيمة التسويقية لزكرياء أبوخلال بعد موسمه المميز مع…

2023-06-28 / 21:23
Photo of حظر شرب الكحول في مدرجات دورة الألعاب الأولمبية بباريس

حظر شرب الكحول في مدرجات دورة الألعاب الأولمبية بباريس

2023-06-28 / 21:07

بلومبرغ: المجموعة القطرية واثقة من شراء مانشستر يونايتد

2023-06-28 / 21:00
Photo of الأهلي السعودي يضم “أفضل حارس في العالم”

الأهلي السعودي يضم “أفضل حارس في العالم”

2023-06-28 / 19:41
Photo of “مبابي” يعلق على مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

“مبابي” يعلق على مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

2023-06-28 / 18:33
Photo of المغرب يشارك بـ 93 رياضيا في الألعاب الرياضية العربية

المغرب يشارك بـ 93 رياضيا في الألعاب الرياضية العربية

2023-06-28 / 17:54
Photo of صحيفة اسبانية: الزلزولي فرض نفسه كـ “نجم بلا منازع” 

صحيفة اسبانية: الزلزولي فرض نفسه كـ “نجم بلا منازع” 

2023-06-28 / 13:00

‫9 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق