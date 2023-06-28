خطوة واحدة تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى أولمبياد باريس 2024

هبة بريس : رياضة

بات المنتخب الوطني المغربي على بعد خطوة واحدة فقط للتأهل إلى الألعاب الأولمبية الصيفية دورة باريس 2024، بعد تأهله إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة المقامة حاليا ببلادنا.

ويحتاج المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في مباراة النصف والتأهل إلى النهائي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد، حيث يتأهل طرفي النهائي إلى الأولمبياد بمعية صاحب المركز الثالث.

ومعلوم أن المنتخب الوطني حسم تأهله إلى المربع الذهبي لكأس أمم أفريقيا بعدما فاز في مباراته الأولى على غينيا بهدفين لواحد، ثم فاز في الثانية على غانا بخمسة أهداف لواحد.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8