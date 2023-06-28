الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين : عدم احترام القرآن الكريم في روسيا جريمة

2023-06-28 / 18:58
1
هبة بريس _ الرباط

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

وقال بوتين: “روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة”.

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان.

وأضاف: “إنه مقدس للمسلمين وللآخرين. نحن نعلم أن بلدانا أخرى تتصرف بشكل مختلف، فهم لا يحترمون المشاعر الدينية للناس ويقولون أيضا أن هذه ليست جريمة”.

وشدد على أن الاحترام المتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمسلمين تعززان وحدة الشعب الروسي.

وخاطب بوتين إمام مسجد الجمعة في مدينة دربند بداغستان، سيدياخيا سيدوف، قائلا: “الحمد لله، بفضل رجال دين مثلك، لدينا تعايش وسلام قوي بين الأديان والطوائف في البلاد”.

وتابع: “يعلّم بطريرك موسكو وسائر روسيا المسيحيين الأرثوذكس الحفاظ على هذه الحالة وطوال الوقت يقول لنا: “المسلمون إخواننا”. وهذا هو الواقع، وهذا يقوي وحدة شعبنا متعدد الجنسيات والطوائف، لكنه متحد”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في تمرد فاغنر

اعتقال قائد بالقوات الروسية بعد أنباء عن تورطه في…

2023-06-28 / 23:27
Photo of تفاصيل جديدة حول تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدة

تفاصيل جديدة حول تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية…

2023-06-28 / 22:57
Photo of قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية الأمريكية في جدة

قت..يلان بينهما مسلح في تبادل لإطلاق نار أمام القنصلية…

2023-06-28 / 22:11
Photo of زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب في “العراق”

زلة لسان جديدة.. بايدن يقول إن بوتين يخسر الحرب…

2023-06-28 / 20:19
Photo of بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

بعد رحلة الموت.. إعادة بقايا الغواصة “تيتان” إلى اليابسة

2023-06-28 / 19:55
Photo of أنقرة تدين “الخطوة الدنيئة”.. سويدي من أصول عراقية أحرق صفحات من القرآن

أنقرة تدين “الخطوة الدنيئة”.. سويدي من أصول عراقية أحرق…

2023-06-28 / 18:25
Photo of بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

2023-06-28 / 14:46
Photo of “وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

“وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على…

2023-06-28 / 14:06
Photo of رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

2023-06-28 / 13:32
Photo of السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

2023-06-28 / 12:10

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق