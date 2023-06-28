“مبابي” يعلق على مقتل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

2023-06-28 / 18:33
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هبة بريس _ رياضة

علق النجم الدولي الفرنسي، كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان على حادثة مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية.

وأعرب نجم نادي باريس سان جيرمان عن غضبه من مقتل المراهق الذي يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية عند إشارة مرور في محيط باريس الليلة الماضية.

وقال مبابي في تدوينة عبر موقع “تويتر”: “أنا أتألم من أجل فرنسا.. وضع غير مقبول”.

وأضاف: “أفكاري مع عائلة نائل ومحبي هذا الملاك الصغير الذي رحل مبكرا جدا”.

ونائل هو مراهق توجه مع أصدقائه في سيارة للتجول في مدينة نانتير، في ضواحي العاصمة باريس، قبل أن يخضع لمراقبة أمنية وطلب منه شرطيان أن يمنحهما وثائق السيارة، لكنه لم يمتثل لأوامرهما وحاول الفرار وتعرض لإطلاق نار برصاصة استقرت في رئتيه، أسفرت عن مقتله.

وشهدت ضواحي غرب باريس الليلة الماضية مواجهات بين الشرطة الفرنسية ومحتجين، على خلفية مقتل المراهق برصاص شرطي.

وفي غضون ذلك، بدأ القضاء الفرنسي التحقيق في حيثيات الحادث، وأودع الشرطي الحبس الاحتياطي. وأثارت الحادثة تساؤلات حول مدى ميل رجال الشرطة للجوء إلى العنف

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