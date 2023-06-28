أنقرة تدين “الخطوة الدنيئة”.. سويدي من أصول عراقية أحرق صفحات من القرآن

هبة بريس _ وكالات

دانت تركيا، الأربعاء، “الاحتجاج الدنيء”، في إشارة إلى إقدام شخص سويدي من أصول عراقية على إحراق أوراق من نسخة في المصحف في ستوكهولم في أول أيام عيد الأضحى.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في حسابه على تويتر، “أندد بالاحتجاج الدنيء في السويد ضد كتابنا المقدس في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مضيفا “من غير المقبول السماح بهذه الأعمال المعادية للإسلام بذريعة حرية التعبير”.

وأوضح الوزير، الذي كان على رأس أجهزة الاستخبارات حتى توليه منصبه مطلع يونيو الماضي “التغاضي عن مثل هذه الأعمال الفظيعة يعني التواطؤ”.

وكانت الشرطة السويدية سمحت بتظاهرة أحرق فيها رجل بضع صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم. والشخص الذي أحرق المصحف عراقي يبلغ من العمر 37 عاما، فر من بلاده.

ووفق رويترز، شاهد نحو 200 شخص واحدا من منظمين اثنين للاحتجاج وهو يمزق صفحات من المصحف ويمسح حذاءه بها قبل أن يضع فيه لحم الخنزير ويضرم النار فيه، بينما تحدث المحتج الآخر في مكبر صوت.

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