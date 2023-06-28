المغرب يشارك بـ 93 رياضيا في الألعاب الرياضية العربية

هبة بريس

يشارك المغرب بوفد قوامه 93 رياضيا ورياضية، في دورة الألعاب الرياضية العربية، التي ستقام بالجزائر في الفترة الممتدة من 5 إلى 15 يوليوز المقبل.

وذكرت اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، في بلاغ صدر عقب لقاء جمع أمس الثلاثاء كل الرياضيين والإداريين والطاقم الطبي وكذلك مسؤولي الجامعات الملكية المغربية المعنية بهذه الألعاب العربية، أن الأبطال المغاربة سيشاركون في 11 نوعا رياضيا ، وهي ألعاب القوى التي تأتي على رأس أكثر الرياضات تمثيلية في هذه البطولة العربية بمشاركة 28 رياضيا ، ثم الملاكمة (14 ) والكاراطي ( 14 ).

وتتوزع المشاركة المغربية أيضا على سباق الدراجات (6) ،والجمباز (5) ، ورفع الأثقال (3) ، والجيدو (7) ، وألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة (6) ، والكرة الحديدية (3) ،والكرات الحديدية (5) ، والزوارق الشراعية (2).

وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا اللقاء شكل مناسبة لعرض مختلف الترتيبات اللوجستيكية والتنظيمية ، وتحفيز الرياضيين ال 93 الذين سيشاركون في هذه المنافسة العربية على تحقيق نتائج إيجابية وبذل قصارى جهدهم من أجل تمثيل المملكة المغربية تمثيلا مشرفا يليق بسمعة المغرب خلال هذه الألعاب.

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