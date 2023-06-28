الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بتطوان
هبة بريس
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:
” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس 10 ذي الحجة 1444هـ موافق 29 يونيو 2023م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.
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10 تعليقات
حفظ الله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم احفظ جلالته بالصحة والعافية يارب العالمين..
اللهم أصلح على يديه الشريفين ومتعه بالصحة والعافية يارب العالمين..
عيد مبارك سعيد وكل عام وانتم بخير جلالة الملك..
اللهم احفظه كما حفظت به الذكر الحكيم..
اللهم احفظ الأسرة الملكية الشريفة..
ستكون صلاة عيد الأضحى المبارك مع الساعة 10.30 صباحا والذبح مع 11
عيد مبارك سعيد بالصحة والسلامة والعافية..
عيد مبارك سعيد..
بالصحة والعافية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..