الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بتطوان

2023-06-28 / 17:52
10
هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس 10 ذي الحجة 1444هـ موافق 29 يونيو 2023م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يستدعي القائم بأعمال السويد بالرباط بعد إحراق “المصحف الشريف”

المغرب يستدعي القائم بأعمال السويد بالرباط بعد إحراق “المصحف…

2023-06-29 / 00:30
Photo of برشيد : العثور على ج..ثة شخص بأحد الحقول

برشيد : العثور على ج..ثة شخص بأحد الحقول

2023-06-28 / 23:40
Photo of إكتشاف فضائي جديد لجزيء كربوني مكون أساسي للحياة

إكتشاف فضائي جديد لجزيء كربوني مكون أساسي للحياة

2023-06-28 / 22:53
Photo of عيد الاضحى ..” محمد السادس” يهنئ ملوك ورؤساء الدول الإسلامية

عيد الاضحى ..” محمد السادس” يهنئ ملوك ورؤساء الدول…

2023-06-28 / 21:03
Photo of بكلمات جد مؤثرة ..” الشوباني” ينعي زوجته الراحلة “سمية بنخلدون”

بكلمات جد مؤثرة ..” الشوباني” ينعي زوجته الراحلة “سمية…

2023-06-28 / 20:10
Photo of من اليوم.. كل مواطني كوريا الجنوبية أصغر سنًا بعام أو عامين

من اليوم.. كل مواطني كوريا الجنوبية أصغر سنًا بعام…

2023-06-28 / 19:47
Photo of عفو ملكي لفائدة 1434 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

عفو ملكي لفائدة 1434 شخصا بمناسبة عيد الأضحى المبارك

2023-06-28 / 19:24
Photo of انقطاع الماء المتكرر خلال فترة الصيف يجر بركة للمساءلة البرلمانية

انقطاع الماء المتكرر خلال فترة الصيف يجر بركة للمساءلة…

2023-06-28 / 18:39
Photo of من المسؤول عن تعطيل وعرقلة مشروع إستثماري بتراب إقليم تطوان ؟

من المسؤول عن تعطيل وعرقلة مشروع إستثماري بتراب إقليم…

2023-06-28 / 17:35
Photo of “السجون” تعلن عن متابعة طبيبة أسنان سابقة قضائيا بسبب التشهير والقذف 

“السجون” تعلن عن متابعة طبيبة أسنان سابقة قضائيا بسبب…

2023-06-28 / 17:17

‫10 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق