الملك يؤدي صلاة عيد الأضحى بمسجد الحسن الثاني بتطوان

2023-06-28 / 17:52
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هبة بريس

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.
وفي ما يلي نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة بهذا الخصوص:

” تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده ، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الخميس 10 ذي الحجة 1444هـ موافق 29 يونيو 2023م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان.

وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا”.

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