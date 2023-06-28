حجاج بيت الله يتوافدون على مشعر منى لقضاء أيام التشريق

2023-06-28 / 17:28
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هبة بريس

بدأ ضيوف الرحمن في التوافد على مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة؛ اقتداءً بهدي الرسول محمد – صلى الله عليه وسلم – وسط أجواء روحانية مفعمة بالخشوع والطمأنينة، تحفهم عناية المولى عز وجل.

وأيام التشريق الثلاثة التي توافق 11 و12 و13 من ذى الحجة، هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر أول أيام عيد الأضحى المبارك،

واتسمت حركة تصعيد الحجيج إلى مشعر منى بالانسيابية، وفق مشاركة من كافة القطاعات المعنية لضمان انتظام مرحلة التصعيد، ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد أدوا طواف الإفاضة، الركن الثالث من الحج بالحرم المكي الشريف، وذلك في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية طواف الإفاضة وسط بيئة صحية آمنة، حيث تم تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق.

وقامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام.

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