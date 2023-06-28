وجدة .. فتح “المجزرة الجماعية” للساكنة مجانا طيلة يوم عيد الأضحى المبارك

هبة بريس - وجدة

بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الخميس 29 يونيو الجاري، ستفتح المجازر الجماعية أبوابها أمام المواطنين الراغبين في نحر أضاحيهم، وذلك مباشرة بعد صلاة العيد.

وحسب بلاغ لجماعة وجدة، أنه يمكن للمواطنين إيداع الأضاحي بإسطبل المجزرة عشية يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، ومن أجل التواصل والمزيد من التوضيحات حول العملية المذكورة، تضع الجماعة الأرقام الهاتفية التالية رهن إشارة العموم.

ويضيف البلاغ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ستتم مراقبة الذبيحة من طرف المصالح البيطرية المختصة بعين المكان، كما ستضع الجماعة أيضا غرف التبريد بالمجزرة رهن إشارة كل الراغبين في إيداع لحم الأضحية لمدة 24 ساعة.

للاتصال:

0661880508

0666574671

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