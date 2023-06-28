شخص يضرم النار في جسده قرب المحطة الطرقية لطنجة

2023-06-28 / 16:08
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هبة بريس - مكتب طنجة

أقدم شخص في العشرينيات من العمر، صباح اليوم الاربعاء 28 يونيو، على إضرام النار في جسده، بالقرب من المحطة الطرقية لطنجة .

وبحسب مصادر “هبة بريس” فان الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 20 سنة قام بصب مادة قابلة للاشتعال على جسده واضرام النار فيه ،الا أن تدخل عناصر أمنية بشكل سريع مستعينة بمطفأة الحرائق مكن من السيطرة عليه في مرحلته الأولى .

وأضافت المصادر أن المعني بالأمر قد تم نقله بشكل استعجالي من طرف عناصر الوقاية المدنية الى المستشفى لتلقي الاسعافات ، فيما باشرت المصالح الامنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات اقدام الشاب العشريني على اضرام النار في جسده .

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