طنجة..السلطات تمنع شي رؤوس الأضاحي بشوارع وأزقة المدينة

هبة بريس - مكتب طنجة

أصدرت جماعة طنجة قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف شوارع وأزقة المدينة وذلك وفق بلاغ أصدره رئيس المجلس الجماعي لطنجة أمس الثلاثاء .

وقالت الجماعة في بلاغ لها إنه يمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة، وتخصص بصفة مؤقتة بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة بعض الأماكن للشي بالملحقات الإدارية وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ الصدور، ويعهد إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة بتنفيذه كل في دائرة اختصاصه.

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