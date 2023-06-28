الصين.. المغرب يشارك في منتدى دافوس الصيفي بتيانجين

2023-06-28 / 14:36
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هبة بريس

يشارك المغرب في اللقاء السنوي الرابع عشر للأبطال الجدد الذي افتتح أمس الثلاثاء بتيانجين، بالصين، والمعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفي.

ويمثل المغرب خلال هذا اللقاء الذي يعرف مشاركة 1500 فاعل سياسي واقتصادي لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية، والنماذج الاقتصادية، والشراكات على مستوى الحكومات والفاعلين الاقتصاديين، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري.

وشكل اللقاء فرصة لتقديم الأوراش الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس، فضلا عن مشروع تسريع مناصب الشغل ( Jobs Accelerator ) الذي وقع عليه حصريا المنتدى الاقتصادي العالمي، منظم اجتماع تيانجين، مع المغرب في ماي 2023 اعترافا بابتكارات المملكة في هذا المجال.

وهكذا استأثرت التجربة المغربية باهتمام خاص تجسد من خلال ندوتين بارزتين: الأولى حول مستقبل التشغيل، والثانية تناولت دور المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التنمية.

وسلط المنتدى الذي أعطى انطلاقته رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، الضوء على الخصوص على أهمية ريادة المقاولين، والدور المتصاعد للذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل سوق الشغل، والتوازنات الاجتماعية الجديدة الضرورية للسلام الاجتماعي في العالم.

واهتمت وسائل الإعلام الصينية، لاسيما وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) وقناة “سي سي تي في ” بشكل خاص، بتميز العلاقات بين الملك محمد السادس، والرئيس الصيني شي جين بينغ، فضلا عن أوراش التعاون المنبثقة على الخصوص عن اتفاق “مبادرة الحزام والطريق” التي انضم إليها المغرب في نونبر 2017.

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