“وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

هبة بريس - وكالات

أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه من مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية عند إشارة مرور في محيط باريس الليلة الماضية.

وكتب مبابي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أنا أتألم من أجل فرنسا.. وضع غير مقبول”.

وأضاف: “أفكاري مع عائلة نايل ومحبي هذا الملاك الصغير الذي رحل مبكرا جدا”.

ونائل هو مراهق لا يتجاوز عمره 17 عاما، توجه مع أصدقائه في سيارة للتجول في مدينة نانتير، في ضواحي العاصمة باريس، قبل أن يخضع لمراقبة أمنية وطلب منه شرطيان أن يمنحهما وثائق السيارة، لكنه لم يمتثل لأوامرهما حاول الفرار وتعرض لإطلاق نار برصاصة استقرت في رئتيه، أسفرت عن مقتله.

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