مبابي يحتفل باحراز هدف لباريس سان جيرمان خلال مباراته امام ميتز بدوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة. تصوير: جونزالو فوينتس - رويترز.

“وضع غير مقبول”.. مبابي يعلق على مقت.ل مراهق على يد الشرطة الفرنسية

2023-06-28 / 14:06
0
هبة بريس - وكالات

أعرب نجم نادي باريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان مبابي عن غضبه من مقتل مراهق يبلغ من العمر 17 عاما على يد الشرطة الفرنسية عند إشارة مرور في محيط باريس الليلة الماضية.

وكتب مبابي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “أنا أتألم من أجل فرنسا.. وضع غير مقبول”.

وأضاف: “أفكاري مع عائلة نايل ومحبي هذا الملاك الصغير الذي رحل مبكرا جدا”.

ونائل هو مراهق لا يتجاوز عمره 17 عاما، توجه مع أصدقائه في سيارة للتجول في مدينة نانتير، في ضواحي العاصمة باريس، قبل أن يخضع لمراقبة أمنية وطلب منه شرطيان أن يمنحهما وثائق السيارة، لكنه لم يمتثل لأوامرهما حاول الفرار وتعرض لإطلاق نار برصاصة استقرت في رئتيه، أسفرت عن مقتله.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

بريطانيا.. راكب يط.عن نفسه في محطة لمترو الأنفاق

2023-06-28 / 14:46
Photo of رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

رئيس بيلاروسيا: بوتين اقترح قت.ل زعيم فاغنر خلال التمرد‎

2023-06-28 / 13:32
Photo of السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

السعودية.. جموع تؤدي صلاة عيد الأضحى في الحرمين الشريفين

2023-06-28 / 12:10
Photo of دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي في بريطانيا

دراسة: الجوع أصبح الوضع الطبيعي في بريطانيا

2023-06-28 / 11:39
Photo of بعد مقت.ل مراهق على يد الشرطة.. ماكرون يدعو إلى “الهدوء”

بعد مقت.ل مراهق على يد الشرطة.. ماكرون يدعو إلى…

2023-06-28 / 11:06
Photo of في أول أيام العيد.. الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف أمام مسجد ستوكهولم

في أول أيام العيد.. الشرطة السويدية تأذن بإحراق المصحف…

2023-06-28 / 10:42
Photo of 100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب “الأقصى”

100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب…

2023-06-28 / 10:10
Photo of عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

عقوبات أمريكية على 4 شركات على صلة بمجموعة “فاغنر

2023-06-27 / 22:32
Photo of قضية التهريب”.. محكمة جزائرية تبرئ الناشط رشيد نكاز

قضية التهريب”.. محكمة جزائرية تبرئ الناشط رشيد نكاز

2023-06-27 / 21:50
Photo of واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد “فاغنر” هذا الأسبوع

واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد “فاغنر” هذا الأسبوع

2023-06-27 / 21:01

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق