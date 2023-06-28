يهم المواطنين.. هذه سبل الوقاية من التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون

هبة بريس

في خطوة احترازية لتجنب حوادث التسمم بالاختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون التي ترصد خلال أيام الاحتفال بعيد الأضحى المبارك والناتجة بالأساس عن الاستعمال الغير آمن لمادة الفحم -الفاخر- من قبل الأسر المغربية لإعداد الأطباق والأكلات المغربية التقليدية المرتبطة بهذه المناسبة السعيدة، هذا تذكير قصد توجيه المواطنين لاتخاذ جملة من الاحتياطات البسيطة في منازلهم لوقاية أفراد أسرهم من حالات التسمم المميتة.

غاز أحادي أوكسيد الكربون ينتج عن الاحتراق الغير التام للمواد العضوية والمتمثلة في حالتنا في الفحم أو الفاخر في أماكن ينقص فيها الأوكسجين كالأماكن المغلقة داخل البيوت أو التي تفتقر لتهوية جيدة حيث النوافذ والأبواب مغلقة. تعزى سمية هذا الغاز في عدم تمكن رصده من طرف الشخص الذي يستنشق بالحواس المجردة فهو عديم اللون والرائحة ولا يسبب أدنى تهيج أو ضيق في الحلق مما يفسر ظهور الأعراض الأولى في مراحل متقدمة من التسمم نتيجة حدوث اختناق داخلي في الجسم يفسر بارتباط جزيئة احادي أكسيد الكربون بالكريات الحمراء في الدم عوض الأوكسجين مما يؤدي إلى حدوث تلف بخلايا الجسم قد يصل إلى شلل في أعضاء حيوية كالدماغ والقلب و العضلات بل إلى حد الوفاة في غياب الإسعافات المستعجلة الضرورية.

أعراض التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون تتمثل في:

1. الشعور بصداع بالرأس خصوصا في مقدمته

2. غثيان وقيء وإعياء شديد وبعده دوار ودوخة بالإضافة إلى خلل في الرؤية

3. تسارع في دقات القلب ووثيرة التنفس

4. ظهور تشنجات عضلية وألم في البطن ثم صرع وشلل في عضلات الجسم وعدم القدرة على التحرك وطلب المساعدة

5. وبعدها إغماء ثم غيبوبة وقد يصل إلى حد الموت في خلال دقائق معدودة.

وتتفاوت الأعراض حسب كمية الغاز السام المستنشقة المتراكمة في الجسم وكذا الحالة الفيزيولوجية والصحية للشخص المعرض له. وتزداد خطورته عند بعض الفئات الهشة: كالرضيع والطفل والمرأة الحامل وجنينها والمسنين، بالإضافة إلى المصابين بالأمراض المزمنة ومرضى القلب والشرايين ومرضى الجهاز التنفسي كالربو (الضيقة) والحساسية، والمدخنين وسكان أعالي الجبال ومرضى فقر الدم.

الإسعافات الأولية التالية من شأنها إنقاذ حياة أي شخص متواجد في محيط أو قرب مجمار فيه فحم مشتعل عند ظهور الأعراض السالفة الذكر:

-1 فتح الأبواب والنوافذ لتهوية المكان

-2 إبعاد الشخص المصاب عن مصدر انبعاث الغاز السام (المجمر المشتعل) إلى مكان فيه هواء طلق وإذا كان فاقدا لوعيه يتم جره أو حمله إلى الخارج ووضعه في وضعية تساعده على التنفس.

– 3 إخراج جميع الأشخاص المتواجدين في البيت من مكان الحادث إلى مكان فيه تهوية جيدة

-4 إخراج مصدر الغاز السام (المجمر) من البيت وتهوية هذا الأخير لساعات

-5 الاتصال بالإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية لتلقي العلاجات الأساسية المرتكزة على إمداده بالأوكسجين.

وأخيرا تبقى الوقاية خير من العلاج ويمكن تلخيصها في نهج السلوكيات البسيطة التالية:

1 – استعمال الفحم في المجمر أو الكانون والشي عليه خارج البيت في فضاءات مفتوحة (الشرفات، السطوح، أمام البيت..).

2- الحرص على فتح النوافذ والأبواب لتهوية البيت قبل إشعال الفحم ووقت الطهي وإخراجه عند الانتهاء من ذلك

3- استبدال مجامر الفحم بالشواية الكهربائية التي تكون أكثر أمانا خصوصا في الشقق والبيوت الضيقة التي تفتقر إلى تهوية جيدة

4- إخراج المجمر أو الكانون المستعمل خارج البيت عند النوم.

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