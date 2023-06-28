رسمياً.. تأكيد وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد 5 أشهر من اختفائه

2023-06-28 / 12:33
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القسم الفني: هبة بريس

تأكدت وفاة الممثل البريطاني جوليان ساندز بعد 5 أشهر من اختفائه أثناء خروجه لتسلق جبال مغطاة بالثلوج في جنوب كاليفورنيا.

 وقالت إدارة شرطة مقاطعة سان برناردينو، إن متنزهين اكتشفوا في 25 حزيران بقايا بشرية هي تقريباً هيكل عظمي في المنطقة المجاورة للتي اختفى فيها ساندز البالغ منالعمر 65 عاما، وخلص قاضي التحقيق في المقاطعة إلى أنها للممثل.

 وقالت الإدارة في بلاغ لها أن طريقة وفاته ما زالت قيد التحقيق، في انتظار المزيد من نتائج الفحوصات.

 وتم الإبلاغ عن فقدان ساندز، الذي كان يشتهر بحب الجولات الخارجية وتسلق الجبال، في 13 يناير بعد أن ذهب للتسلق بمفرده في وقت سابق من نفس اليوم في منطقة بالدي باول، في جبال سان غابرييل، 80 كيلومتراً شمال شرق لوس أنجليس،و هي منطقة منحدرة أسفل قمة جبل بالدي وشهيرة بين المتزلجين والمتسلقين والرحالة.

 وكانت السلطات قد حذرت من الخطر بعد الثلوج الكثيفة الناجمة عن عواصف شتوية استمرت أسابيع في المنطقة، وكانت درجات الحرارة خلال الليل تنخفض إلى ما بين أربع درجات وأربع درجات تحت الصفر في ذلك الأسبوع.

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