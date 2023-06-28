مع كل صلاة عيد.. مُصّلى بسطات تثير الجدل فهل سيتم معالجة الوضع؟

محمد منفلوطي_هبة بريس

من المتوقع أن يشد المئات من المصلين صباح غد الخميس، الرحال صوب المُصلّى المتواجدة بالفضاء الغابوي بمحاداة المقاطعة الحضرية الأولى بسطات، لأداء صلاة عيد الأضحى وسط تكبيرات وتهليلات وصلوات المناجين لربهم لعله يقبل صلواتهم وقيامهم وشعيرتهم الابراهيمية.

ومن المنتظر، أن تلبس المصلى ذاك اللباس الأبيض الناصع بياض قلوب المسلمين والمسلمات المتوافدين عليها تهليلا وتكبيرا، ويعلو المكان مكبرات صوت كانت محط انتقاذ شديد خلال صلاة عيد الفطر الأخير بسبب عدم تغطيتها للمكان كله.. ناهيك عن محدودية نظافة المكان الذي وما أن تنتهي به صلاة العيدين حتى يصبح عبارة عن مطرح للنفايات والتبول لدى بعض من عديمي الضمير الذين يقتحمون مقصورته في صورة مقززة.

نعم، إن تناولنا لهذا الموضوع، ما هو إلا رسالة ببعد استباقي لعل الجهات المعنية تسارع لاصلاح الأعطاب، وتنقية المكان لا أن تكتفي برش ” الجير الأبيض”، على جذوع الأشجار وأطرافها، بل يجب أن تطال عملية النظافة المصلى كلها، نظافة تليق بمرتاديها، مع ضرورة العنل على تسوية تربة أرضيتها تسوية تسمح للمصلين بأخذ أمكنة مستوية لائقة تسمح لهم بأداء صلواتهم في جو تعبدي تطبعه روح الأخوة الصادقة والتسامح والتعانق بين الواقفين على أبواب الرجاء..

هنا بهذه المصلى التي ستتحول بإذن الله صباح غد الخميس إلى قبلة لضيوف الرحمن لمناجاة ربهم والبكاء عليه والتوسل والتقرب إليه طمعا في رحمته لعلها تنزل لتروي القلوب العطشى، هنا بهذه المصلى التي كانت حتى الأمس القريب قبلة للمتسكعين ومدمني الخمر، ومكان مخصصا للتبول وقضاء الحاجة، في انتظار ان تطالها بعض الروتوشات التي لم تكلف القائمين عليها سواء كمية من ” الجير الأبيض”، لعله يزيل تلك الروائح النثنة التي كانت تنبعث منها..هنا بهذه المصلى يساءل كثيرون هل ستتم معالجة الوضع وعدم تكرار سيناريو المناسبات الماضية؟

وحتى لا يتكرر سيناريو أجواء صلاة عيد الفطر الأخير، حيث إن معظم المصلين لم يسمعوا خطبة الإمام، وأن البعض منهم غادر المكان دون الاستماع إلى خطبة العيد، فيما آخرون عبروا عن استيائهم من مثل هكذا مظاهر وأخطاء، التي من المفروض أن يتم تداركها ومعالجتها احتراما لقدسية المكان وكرامة المصلين الواقفين أمام رب العزة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0