100 ألف مصل يؤدون صلاة عيد الأضحى في رحاب “الأقصى”

هبة بريس - وكالات

أدى حوالي 100 ألف مصلٍ، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وفق بيان لدائرة الأوقاف الإسلامية.

وقال شهود عيان، إن المصلين توافدوا على المسجد منذ صلاة الفجر، ورددوا تكبيرات العيد أثناء دخولهم وخروجهم من أبوابه.

ووزع مصلون حلوى على الموجودين في ساحات المسجد وعند أبوابه مع تبادل التهاني بحلول العيد.

وعلّق ناشطون لافتة كبيرة موقعة من حركة “حماس” مقابل المسجد القبلي، تُظهر رجلا بزي عسكري وهو يحمل بندقية وكُتب عليها “كل عام وجنودنا يجودون بالدماء فالأقصى خط أحمر”.

وهتف مئات من المصلين بشعارات وطنية بعد انتهاء الصلاة.

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