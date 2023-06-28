وفاة الوزيرة السابقة سمية بنخلدون بعد صراع طويل مع المرض

2023-06-28 / 09:49
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هبة بريس - الرباط

توفيت في الساعات الاولى من صباح يومه الأربعاء، الوزيرة السابقة والقيادية عن حزب العدالة والتنمية سمية بنخلدون.

وانتقلت الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الى رحمة ربها بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى عدد من القادة السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء حزب العدالة والتنمية، رحيل سمية بنخلدون، معبرين عن أحر تعازيهم لزوجها القيادي الحبيب الشوباني وعائلتها الصغيرة والكبيرة.

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‫14 تعليقات

  2. ان كانت تخدم العباد ،فلا خوف عليها ولا هم يحزنون ، اما ان كانت من من يستغلون السلطة لضلم العباد ، فول لهم مما عملت ايديهم يومها

    1

  6. اصدق التعازي والمواساة لأسرتها ز اهلها و عائلتها الكبيرة و الصغيرة نسأل الله لها الرحمة و المغفرة و انا لله وانا اليه راجعون

  14. عرفتها سنين طويلة ولم أعرف فيها إلا الصدق والوفاء والعفة وكل الأخلاق النبيلة ، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.

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