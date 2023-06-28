وفاة الوزيرة السابقة سمية بنخلدون بعد صراع طويل مع المرض
هبة بريس - الرباط
توفيت في الساعات الاولى من صباح يومه الأربعاء، الوزيرة السابقة والقيادية عن حزب العدالة والتنمية سمية بنخلدون.
وانتقلت الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الى رحمة ربها بعد صراع طويل مع مرض السرطان.
ونعى عدد من القادة السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء حزب العدالة والتنمية، رحيل سمية بنخلدون، معبرين عن أحر تعازيهم لزوجها القيادي الحبيب الشوباني وعائلتها الصغيرة والكبيرة.
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المجموع 6 آراء
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14 تعليقات
رحم الله الفقيدة وتغمدها بواسع رحمته..
ان كانت تخدم العباد ،فلا خوف عليها ولا هم يحزنون ، اما ان كانت من من يستغلون السلطة لضلم العباد ، فول لهم مما عملت ايديهم يومها
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله اجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
القيادية كانت من أبرز القياديين المعروفين في العدالة والتنمية..
اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب العالمين..
اصدق التعازي والمواساة لأسرتها ز اهلها و عائلتها الكبيرة و الصغيرة نسأل الله لها الرحمة و المغفرة و انا لله وانا اليه راجعون
اللهم ارحمها رحمة واسعة تسع السموات و الارض
الله اكبر
انا لله وانا اليه راجعون
رحم الله الفقيدة وإنا لله وإنا إليه راجعون..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
اللهم ارحمها واغفر لها..
إنا لله وإنا إليه راجعون..
اللهم ارحم الفقيدة بواسع رحمتك ..
عرفتها سنين طويلة ولم أعرف فيها إلا الصدق والوفاء والعفة وكل الأخلاق النبيلة ، أسأل الله عز وجل أن يجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة.