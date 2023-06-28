وفاة الوزيرة السابقة سمية بنخلدون بعد صراع طويل مع المرض

هبة بريس - الرباط

توفيت في الساعات الاولى من صباح يومه الأربعاء، الوزيرة السابقة والقيادية عن حزب العدالة والتنمية سمية بنخلدون.

وانتقلت الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الى رحمة ربها بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى عدد من القادة السياسيين وفي مقدمتهم أعضاء حزب العدالة والتنمية، رحيل سمية بنخلدون، معبرين عن أحر تعازيهم لزوجها القيادي الحبيب الشوباني وعائلتها الصغيرة والكبيرة.

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