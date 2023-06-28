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طقس الأربعاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-06-28 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الاربعاء، أن تشهد درجات الحرارة العليا انخفاضا ضئيلا بكل من شمال ووسط البلاد، مع طقس حار بالسهول الشمالية والوسطى وبسوس، والجنوب الشرقي، وشمال- شرق الأقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب.

ويتوقع نزول قطرات مطرية ورعد محليا جنوب المنطقة الشرقية، وبمرتفعات الأطلس الكبير وبسفوحه الشرقية، مع تشكل مجموعة من السحب المنخفضة والكثل الضبابية المحلية على السواحل المتوسطية والأطلسية، وهبوب رياح رملية محلية جنوب المنطقة الشرقية، وبالجنوب الشرقي والجنوب.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من جنوب المنطقة الشرقية وبالسفوح الجنوبية-الشرقية وبالجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 14 و 20 درجة بالأطلس، وما بين 28 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي، وبشمال-شرق الأقاليم الصحراوية، والشياضمة وبسوس، وستكون ما بين 18 و 25 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة العليا فستنخفض بعض الشيء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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