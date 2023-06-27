اعمال عنف في فرنسا بعد مقتل شاب برصاص الشرطة

هبة بريس _ الربا

شهدت مدينة نانتير الفرنسية اليوم الثلاثاء ، حادث مقتل مراهق فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 17 سنة، برصاص الشرطة، بدعوى أنه رفض الامتثال لأمر الشرطة التوقف عندما كان يقود سيارة.

فبعد أن رفض المراهق الامتثال أطلق الشرطي النار عليه و أرداه قتيلا على الفور، وقد أشعل الحادث موجة غضب في فرنسا و أمر وزير الداخلية بالتحقيق مع الشرطيين، كما شهدت مدينة نانتير اندلاع بعض الحرائق في مناطق مختلفة.

وبحسب رواية نقابة الشرطة، فإن الشاب وجّه سيارته المسرعة نحوهم، بعد رفضه التوقف للتفتيش، ما اضطر أحدهم لإطلاق النار على السيارة مرة واحدة، ليفقد الشاب السيطرة عليها، فتحيد عن مسارها وتتحطم على بعد أمتار قليلة في عمود.

هذه الأقوال يناقضها مقطع فيديو للحادث نُشر على تويتر، يظهر اثنين من شرطة المرور، يرتديان الخوذ، وقد نزلا للتواصل مع سائق سيارة صفراء. ينحني أحدهما من النافذة ومسدسه في يده اليمنى، بينما يمسك الثاني سلاحه بكلتا يديه، ثم يأمران السائق بالتوقف، لكنه ينطلق فاراً، فيطلق أحدهما النار

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