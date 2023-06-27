Brazil's forward #10 Neymar reacts after his team lost the Qatar 2022 World Cup quarter-final football match between Croatia and Brazil at Education City Stadium in Al-Rayyan, west of Doha, on December 9, 2022. (Photo by Adrian DENNIS / AFP)

مشجع برازيلي يترك كل ما يملك لنيمار بعد وفاته.. ويشرح الأسباب

2023-06-27 / 23:44
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هبة بريس _ رياضة

لن يستسيغ كثيرون فكرة ترك كل ما تملك بعد وفاتك للاعب كرة قدم من أصحاب الملايين لكن مشجعا برازيليا لم يجد من يستحق أن يرثه أكثر من نيمار.

وقال المشجع المجهول إنه فضلا عن عشقه للمنتخب الوطني ولكرة القدم البرازيلية فإن قصة حياة نيمار تشبهه تماما مما دفعه إلى ترك وصيته رسميا للمهاجم البرازيلي.

وقال في مقابلة مع صحيفة متروبوليس البرازيلية “أعشق نيمار. قصة حياته تشبهني تماما. أنا شخص عاشق لأسرتي وعائلتي. علاقة نيمار مع والده تذكرني كثيرا بعلاقتي مع والدي الذي توفاه الله”.

وتابع: “صحتي ليست على ما يرام ولا يوجد من أثق في ترك ممتلكاتي له بعد وفاتي. … لا أريدها أن تذهب إلى الحكومة أو الأقارب”.

وأضاف المشجع البالغ من العمر 30 عاما أنه حاول دون جدوى منح ممتلكاته للدولي البرازيلي من قبل لكن الوصية هي الطريقة القانونية للقيام بذلك وتم التوقيع على الوثيقة في مكتب حكومي في بورتو أليجري”.

ونيمار لاعب باريس سان جيرمان من أعلى الرياضيين دخلا في العالم حيث تقدر أرباحه بنحو 85 مليون دولار لعام 2023 وفقا لمجلة فوربس.

وقال المشجع “أعرف أنه قبل كل شيء ليس جشعا وهو أمر نادر بعض الشيء هذه الأيام”.

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