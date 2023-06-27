حفل استقبال على شرف فريق الجيش الملكي

هبة بريس _ رياضة

جرى اليوم الثلاثاء، بالرباط تنظيم حفل استقبال على شرف فرق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية المتوجة بلقب البطولة الوطنية الإحترافية لكرة القدم 2022/2023 سيدات ورجال، وذلك بمبادرة من ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

وقد حضر هذا الحفل الذي أقيم بالقاعة الكبرى للولاية ، على الخصوص والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة ، محمد اليعقوبي ، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي ، وشخصيات أخرى.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عبر محمد الشرع مسؤول بنادي الجيش الملكي، عن عميق شكره لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة على حفل استقبال فرق الجيش الملكي لكرة القدم ، مضيفا أن النادي سجل اسمه مرة أخرى بمداد من فخر في تاريخ كرة القدم الوطنية باعتباره أول نادي مغربي وإفريقي وعربي يحرز على لقب البطولة الوطنية إناثا وذكورا.

جرى اليوم الثلاثاء، بالرباط تنظيم حفل استقبال على شرف فرق الجمعية الرياضية للقوات المسلحة الملكية المتوجة بلقب البطولة الوطنية الإحترافية لكرة القدم 2022/2023 سيدات ورجال، وذلك بمبادرة من ولاية جهة الرباط – سلا – القنيطرة.

وقد حضر هذا الحفل الذي أقيم بالقاعة الكبرى للولاية ، على الخصوص والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة ، محمد اليعقوبي ، ورئيس مجلس الجهة، رشيد العبدي ، وشخصيات أخرى.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، عبر محمد الشرع مسؤول بنادي الجيش الملكي، عن عميق شكره لولاية جهة الرباط سلا القنيطرة على حفل استقبال فرق الجيش الملكي لكرة القدم ، مضيفا أن النادي سجل اسمه مرة أخرى بمداد من فخر في تاريخ كرة القدم الوطنية باعتباره أول نادي مغربي وإفريقي وعربي يحرز على لقب البطولة الوطنية إناثا وذكورا.

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