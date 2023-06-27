طلبة كلية بوجدة يحتجون على استاذة جرت طالبا نحو القضاء

2023-06-27 / 22:26
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هبة بريس _ وجدة

نظم العشرات من طلبة كلية الطب الصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري ببهو الكلية بوجدة، وقفة احتجاجية تضامنية مع طالب زميل لهم، ضد أستاذة بالكلية قامت بمتابعته قضائيا، عقب نشره تدوينة على حسابه الخاص على موقع “فايسبوك” اعتبرتها المشتكية تشهيرا.

وخلال الوقفة، رفع المحتجون شعارات عديدة تدين ما أقدمت عليه الأستاذة في مواجهة المشتكى به، وحسب بيان مجلس طلبة كلية الطب والصيدلة بوجدة، فالطالب عبر عن رأيه في تدوينته حول موضوع امتحان مادة أمراض المفاصل والروماتيزم.

وفضلا عن التضامن مع الطالب المعني بشكاية الأستاذة، ندد المحتجون باستدعاء طالبين وواليي أمريهما من طرف عمادة الكلية، على خلفية تفاعلهما مع تدوينة الطالب المُتابع، فضلا عن النتائج التي أُعلن عنها صباح اليوم، والتي وصفوها بـ”الكارثية”.

ومن جهة أخرى، قال خالد السراج، عميد كلية الطب والصيدلة التابعة لجامعة محمد الأول بوجدة، إن عمادة الكلية غير مسؤولة عن شكاية تقدّمت بها أستاذة بصفتها الشخصية، و أن مجال تدخل العمادة في هذا الموضوع لا يمكن أن يتجاوز الحوار الودي لمحاولة الوصول إلى حل.

كما أشار، إلى أن مكتبه توصل بشكاية من الأستاذة المعنية، لكن بشأن طالبين آخرين، تم استدعاؤهما عملا بالإجراءات المتّبعة في هذا الشأن، حيث حضر أحدهما مرفوقا بوالي أمره.

وبشأن الامتحان موضوع الاحتجاجات، قال عميد كلية الطب والصيدلة بوجدة، إنه أسفر عن نجاح %90 من الطلبة الذين اجتازوه؛ فيما تبقى أمام الـ%10 المتبقية فرصة أخرى في الدورة الاستدراكية.

ووفق بيان مجلس طلبة كلية الطب والصيدلة، تقرر متابعة الطالب المعني في حالة سراح بتهمة “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، وتعيين أول جلسة محاكمة له يوم 18 يوليوز

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