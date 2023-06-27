المنتخب الغيني يفوز على نظيره الكونغولي بثلاثية

2023-06-27 / 22:19
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هبة بريس _ وكالات

فاز المنتخب الغيني لأقل من 23 سنة على نظيره الكونغولي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الثلاثاء على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ، لحساب الجولة الثانية عن المجموعة الأولى لكأس افريقيا للأمم لأقل من 23 سنة ، المقامة بالمغرب إلى ثامن يوليوز المقبل .

وسجل أهداف منتخب غينيا أغيبو كامارا (د 10) و جاك بوامبا (د 54 هدف ضد مرماه) و ألكسيم باه (د 84) ، فيما سجل هدف منتخب الكونغو يان نغاستي (د 40).

وعقب هذه النتيجة، يحتل المنتخب الغيني مؤقتا صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن غانا والمغرب (3 نقاط)، فيما يتواجد منتخب الكونغو في المركز الأخير بدون نقاط.

ويوجد المنتخب الوطني المغربي، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات غانا والكونغو وغينيا، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات، مصر ومالي والغابون والنيجر.

وستتأهل المنتخبات التي ستحتل المراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد “باريس 2024”.

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