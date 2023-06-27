“فاتن اليوسفي” تشيد بأداء “فاطمة الزهراء بناصر” في مسلسل ” عايشة “

نجلاء مزيان: هبة بريس

نوهت السيناريست المغربية فاتن اليوسفي بأداء الفنانة المغربية فاطمة الزهراء بناصر في المسلسل الدرامي الاجتماعي “عايشة”، مشيرة أن الأخيرة أبدعت في تقمصها لدور “عايشة”.

و قالت اليوسفي :” كنشكر بزاف المخرج على اختياره لفاطمة الزهراء بناصر لي أبدعت في تجسيدها للشخصية،و جميع الممثلين المشاركين”.

و أضافت المتحدثة ذاتها، أن بناصر لم تمثل الدور و إنما عاشته بكل جوانبه و بجوارحها و إحساسها لدرجة أنها تظل متأثرة حتى بعد الإنتهاء من تصوير مشاهدها، فضلا عن أنها تألقت خلال أدائها لأغنية جينيريك المسلسل و كذا أغاني أخرى.

و أكدت اليوسفي أنها لم تتخيل قط أن يؤدي الدور أحد غير فاطمة الزهراء بناصر، مبرزة أن جميع طاقم العمل كانوا في المستوى المطلوب و بدلوا قصارى جهدهم من أجل إخراجه في صورة تليق بالجمهور المغربي.

وكشفت السيناريست المغربية أن العمل كتب بحب و وصل إلى قلوب الجميع، مشيرة أنه مقرون بالأحداث و ليس القصة، كما أنه من أصعب ما كتبت واصفة إياه ب “السهل الممتنع”.

وأوضحت فاتن أنه بالرغم من أن المسلسل نسائي إلا أنه بحوار رجالي، فهو من كتابتها و هشام غافولي و محمد كاما؛ و عرف مشاركة كل من راوية، سحر الصديقي، ربيع الصقلي، ماريا نديم، ماريا لالواز، رباب كويد، أمنية الصديقي، صويلح،نرجس الحلاق، جلال قريوا ..

وفي الأخير، أعربت السيناريست الشابة عن سعادتها الكبيرة بنجاح العمل و تفاعل الجمهور المغربي معه، موجهة الشكر للقناة الأولى التي سمحت بتناول مجموعة من القضايا الاجتماعية في 15 حلقة، مشيرة أن الحلقة الأخيرة تحمل رسالة خاصة فضلا عن أغنية حزينة سوف يؤديها الملحن و كاتب الكلمات عثمان عوينة.

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