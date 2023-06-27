مؤلم…مصرع عائلة بأكملها في حادثة سير مروعة بسطات

هبة بريس _ م منفلوطي

أكدت مصادر هبة بريس أن أفراد عائلة مكونة من الأب والأم والابن، لقوا مصرعهم في حادثة سير مروعة عرفتها الطريق السيار سطات مراكش صباح اليوم الثلاثاء، فيما أدخل ابنهم الثاني قسم العناية المركزة، فيما أصيب ستة أشخاص آخرين بجروح وصفت حالات البعض منهم بالحرجة لازالوا يتلقوا الاسعافات الضرورية بمستشفى الحسن الثاني بسطات.

في تفاصيل الحادثة، فإن أفراد عائلة مكونة من أربعة أشخاص كانوا في طريقهم من مدينة الدار البيضاء نحو آكادير لإحياء سنة عيد الأضحى المؤكدة مع ذويهم وأقاربهم، قبل أن يتعرضوا لحادثة سير خطيرة نتيجة اصطدام الأخيرة بسيارة أخرى مخلفة خسائر فادحة في الأرواح، حيث توفيت الأم والابن بعين المكان، فيما توفي الأب بعد نقله بغية اسعافه، في الوقت الذي تم فيه اجلاء باقي الجرحى والمصابين صوب مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الاولية فيما تم الاشراف على نقل الجثتين لايداعهما مستودع الاموات بعد انتقال عناصر الدرك الملكي التي فتحت تحقيقها لتحديد ظروف وأسباب وقوع الفاجعة بتعليمات من النيابة العامة.

فالطريق السيار الرابطة بين البيضاء ومراكش مرورا بمدينة سطات، أضحت تلقي بظلالها المخيفة على مستعمليها خاصة في ايام الأعياد حيث تعرف اكتظاظا غير مسبوق، ناهيك عن انتشار الاشغال بها، وفي هذا الصدد قد دقت فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية ناقوس الخطر، محذرة من تفاقم حوادث السير على طولها، مناشدة الجهات الوصية التدخل لوقف هذا النزيف الدموي الذي يحصد العديد من الأرواح البريئة.

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