المهدي بنسعيد

وزارة “بنسعيد” بصدد حماية الموروث الثقافي المغربي

2023-06-27 / 21:26
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هبة بريس _ الرباط

أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة بصدد بلورة استراتيجية لتثمين وحماية الموروث الثقافي المغربي، وذلك بتنسيق مع مجموعة من القطاعات الحكومية.

وأوضح السيد بنسعيد في معرض جوابه على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية، حول “الاستراتيجية المعتمدة للنهوض بقطاع الثقافة ببلادنا” تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل، أن هذه الاستراتيجية تروم توفير الشروط من أجل “إقلاع صناعة ثقافية ناجعة في خدمة المواطن”، وتحسين جاذبية وولوجية التجهيزات الثقافية، فضلا عن إبرام شراكات وطنية ودولية.

وأبرز أن هذه الاستراتيجية التي تبلورها الوزارة بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية وقطاعات حكومية أخرى، تهدف إلى تعزيز مساهمة قطاع الثقافة في الناتج الداخلي الخام بما يسهم في خلق مناصب شغل جديدة، وإحداث مهن جديدة.

وأكد المسؤول الحكومي أنه يتعين رفع مجموعة من التحديات “من أجل إعطاء انطلاقة حقيقية لمفهوم الصناعة الثقافية بالمغرب

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