مكتب الصرف يعلن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات

هبة بريس _ اقتصاد

أفاد مكتب الصرف بأن مبيعات قطاع السيارات بلغت حوالي 57,84 مليار درهم عند متم ماي المنصرم، بارتفاع نسبته 39,9 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب، في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع المبيعات في كافة فروع القطاع، بما في ذلك فروع التصنيع (زائد 35,9 في المائة)، وتوصيل الأسلاك الكهربائية (زائد 46,3 في المائة)، والجزء الداخلي للسيارات والمقاعد (زائد 31,9 في المائة).

وبالموازاة مع ذلك، عرفت صادرات قطاع النسيج والجلد نموا بنسبة 15,9 في المائة، أي 2,84 مليار درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2023، وذلك نتيجة لارتفاع صادرات الملابس الجاهزة (زائد 19,5 في المائة)، والأحذية (زائد 12,4 في المائة)، وكذا الملابس المنسوجة (زائد 8,8 في المائة).

من جهة أخرى، سجلت مبيعات قطاع الإلكترونيات والكهرباء وكذا قطاع “الاستخراجات المنجمية الأخرى” نموا بنسب 35,9 و23,2 في المائة على التوالي.

أما بخصوص صادرات الفوسفاط ومشتقاته، فقد بلغت 31,13 مليار درهم متم ماي المنصرم، مقابل 47,20 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض مبيعات الأسمدة الطبيعية والكيماوية (ناقص 33,8 في المائة)، والحمض الفوسفوري (ناقص 33,7 في المائة) والفوسفاط (ناقص 36,3 في المائة

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