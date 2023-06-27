مداخيل السياحة تتجاوز 40 مليار درهم عند متم ماي 2023

هبة بريس _ الرباط

أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل السفر بلغت أزيد من 40,63 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 21,24 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.

وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه المداخيل تتجاوز بذلك المستوى المسجل في متم ماي 2020 (19,82 مليار درهم)، وذاك المسجل في متم ماي 2019 (28,56 مليار درهم).

ومن جانبها، بلغت نفقات السفر برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية 9,2 مليار درهم.

وبذلك، بلغ فائض رصيد السفر ما يناهز 31,42 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 15,23 مليار درهم فقط المسجلة خلال الفترة نفسها من سنة 2022

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