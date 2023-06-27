هجرة سرية…مطالب بالتحقيق في شبهة الاتجار بالبشر

2023-06-27 / 18:27
0
هبة بريس _ الرباط

دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعطاوية تملالت الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إلى فتح تحقيق حول شبهة الاتجار في البشر والكشف عن حقيقة مصير الشباب المختفين على إثر محاولة للهجرة.

وعبر حقوقيو الجمعية في رسالة للوكيل العام عن انشغالهم وقلقهم البالغ، حول مصير 51 مواطنا منحدرين من العطاوية بإقليم قلعة السراغنة، كانوا غادروا المنطقة في اتجاه مدينة أكادير قصد الهجرة الجماعية غير النظامية من سواحل أكادير نحو جزر الكناري.

ونقلت الرسالة إفادات الأسر كون الاتصال مع أبنائها انقطع منذ يوم 10 يونيو الجاري ، مما جعل الأسرة تعقد تجمعات بوسط مدينة العطاوية لإيصال صوتها للمصالح المختصة للقيام بالبحث عن مصير أبنائها.

وأفاد حقوقيو العطاوية أنه تم توقيف سيدة ستينية على ذمة البحث والتحقيق بعد تقديم شكاية ضدها من طرف نساء يزعمن تقديم مبالغ مالية لها قصد تمكين أبنائهن من الهجرة، كما جرى توقيف شخص وضع رهن البحث بولاية مراكش، تحت إشراف النيابة العامة بمراكش لشبهة ضلوعه في تلقي أموالا لتنظيم رحلات للهجرة غير النظامية.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مكتب الصرف يعلن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات

مكتب الصرف يعلن ارتفاع مبيعات قطاع السيارات

2023-06-27 / 20:18
Photo of إعادة انتخاب المغرب عضوا في” لجنة اممية “

إعادة انتخاب المغرب عضوا في” لجنة اممية “

2023-06-27 / 20:06
Photo of عمليات المراقبة مكنت من حجز 420 رأس من الأغنام والماعز

عمليات المراقبة مكنت من حجز 420 رأس من الأغنام…

2023-06-27 / 19:20
Photo of المغرب يقتني من فرنسا مركبات عسكرية مجهزة بصواريخ دفاع جوي

المغرب يقتني من فرنسا مركبات عسكرية مجهزة بصواريخ دفاع…

2023-06-27 / 18:46
Photo of بنسعيد: “محاولات السطو على تراثنا مستمرة.. لكن يبقى المغرب هو الأصل”

بنسعيد: “محاولات السطو على تراثنا مستمرة.. لكن يبقى المغرب…

2023-06-27 / 17:15
Photo of عطلة عيد الأضحى.. نارسا تدعو مستعملي الطريق إلى مضاعفة الحيطة والحذر

عطلة عيد الأضحى.. نارسا تدعو مستعملي الطريق إلى مضاعفة…

2023-06-27 / 14:55
Photo of اعتقال نصاب بتازة انتحل صفة مؤرخ المملكة للإيقاع برؤساء جماعات بصفرو

اعتقال نصاب بتازة انتحل صفة مؤرخ المملكة للإيقاع برؤساء…

2023-06-27 / 14:45
Photo of برشيد.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

برشيد.. الرصاص يلعلع لإيقاف شخص عرض مواطنين للخطر

2023-06-27 / 13:39
Photo of عاد لتوه من حصته الرياضية.. قصة وفاة أبكت جمهور ساكنة سطات

عاد لتوه من حصته الرياضية.. قصة وفاة أبكت جمهور…

2023-06-27 / 13:16
Photo of أشتوكة: توقيف “مختل عقلي” أضرم النار في منزل عائلته

أشتوكة: توقيف “مختل عقلي” أضرم النار في منزل عائلته

2023-06-27 / 12:47

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق