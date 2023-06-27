حجاج بيت الله ينفرون من مشعر عرفات إلى مزدلفة

2023-06-27 / 17:59
0
هبة بريس - وكالات

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

ويؤدي الحجيج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

ووقف نحو مليوني حاج، اليوم الثلاثاء، على صعيد عرفات الطاهر لأداء أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة حتى مغيب شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

وقد أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً، واستمعوا إلى خطبة عرفات بمسجد نمرة، فيما حلقت في أجواء عرفات طائرات مراقبة استعدادا للنَفرة، بعد أن كانت خطةُ التصعيد من منى إلى عرفات ناجحة ولم تسجل أي حوادث تذكر.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية قد أعلنت عن نجاح اكتمال عمليات التفويج والتصعيد إلى مشعر عرفات، وخلو مشعر منى من الحجاج اليوم منذ الساعة الـ 10 صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام بالتفويج تجاوزت 98 في المئة، وذلك وفقًا للعدد المستهدف من وسائل النقل، وهو 20 ألف حافلة بأنماط النقل كافة وهي الترددي والتقليدي، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الكاملة لنقل الحجاج عبر قطار المشاعر المقدسة.

وأفادت بأنه تم نقل الحجاج بكل يسر وسهولة وفق الجدول الزمني المحدد لذلك، كما أدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر في عرفة، وفق الخطط المنظمة لذلك، ومن ثم ستتم نفرتهم من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة بانسيابية حسب الخطط المحددة لهم، بعد ذلك ستتم إفاضتهم إلى مشعر منى فجر غد الأربعاء.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أزيد من 1.8 مليون حاج.. السعودية تعلن عن إجمالي عدد الحجاج هذا السنة

أزيد من 1.8 مليون حاج.. السعودية تعلن عن إجمالي…

2023-06-27 / 15:20
Photo of الحجاج يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم

الحجاج يتوافدون على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم

2023-06-27 / 09:15
Photo of لأول مرة.. “حج الأفاتار” في خدمة الحجاج

لأول مرة.. “حج الأفاتار” في خدمة الحجاج

2023-06-26 / 22:33
Photo of حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء…

2023-06-26 / 09:24
Photo of وفد مغربي يبحث بمكة الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في المشاعر المقدسة

وفد مغربي يبحث بمكة الاستعدادات لاستقبال الحجاج المغاربة في…

2023-06-24 / 18:34
Photo of كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج المغاربة يصل جدة

كان في استقبالهم السفير المغربي بالسعودية.. الوفد الرسمي للحجاج…

2023-06-23 / 14:50
Photo of حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

حجاج بيت الله الحرام يتوافدون استعدادا لأداء المناسك

2023-06-23 / 14:05
Photo of جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس العلمي الجهوي

جهة الشرق .. التوفيق ينصب مصطفى بنحمزة رئيسا للمجلس…

2023-06-21 / 16:37
Photo of برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا من الحجاج المغاربة

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.. السفير السعودي يستقبل وفدا…

2023-06-21 / 12:36
Photo of إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

إسرائيل تحسم أمر تسيير “رحلات الحج” إلى السعودية

2023-06-19 / 18:18

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق