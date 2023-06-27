بنسعيد: “محاولات السطو على تراثنا مستمرة.. لكن يبقى المغرب هو الأصل”
هبة بريس - لبنى أبروك
أكد وزير الثقافة والتواصل والشباب محمد المهدي بنسعيد، استمرار محاولات السطو على التراث اللامادي المغربي من طرف بعض الشركات الكبرى وبعض الدول.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن وزارته قامت بتكوينات موجهة للشباب لمواجهة حملات السطو، مشيرا إلى أن حماية الثقافة والتراث المغربيين مسؤولية الجميع من القطاعات المعنية والفاعلين السياسيين وكذا المجتمع المدني والشباب الصاعد.
وأضاف الوزير، أن وزارته أطلقت عددا من البرامج للدفاع وحماية التراث الوطني الغني جدا والذي يتضمن عددا من المجالات، مسترسلا بالقول “التحدي هو الدفاع عن تراثنا دوليا وحمايته”.
وختم الوزير حديثه بالقول: “للأسف، محاولة السطو على تراثنا من طرف بعض الدول مستمرة وستبقى مستمرة، لكن يبقى المغرب هو الأصل”
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2 تعليقات
سيدي الوزير قم بواجب فقط ولا نطلب منك اكثر، لكن مع الاسف الى حد الان لم تقم بواجبك كما ينبغي ، انت في واد و الوزارة في واد اخر كأنك عدو التقافة المغربية
سيدي الوزير ان تدفع ملف النقش على النحاس و الجبص و حتى الخشب مع سوريا نفهمه لاننا نعرف تاريخ سوريا و لكن ان تكون في نفس الملف الجزائر الحديثة الولادة لا نفهمه لدلك لو كان لدينا وزير للثقافة مغربي 100000000/100 و يقوم بالدفاع الشرس عن ثراتنا و ثقافتنا كما يفعلون و هم يسرقونها لكنا في امان من السطو و السرقات,