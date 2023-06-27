26 قت.يلا و 2506 جريح.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2023-06-27 / 17:00
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هبة بريس

لقي 26 شخصا مصرعهم، وأصيب 2506 آخرون بجروح، إصابات 97 منهم بليغة، في 1835 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 19 إلى 25 يونيو الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 40 ألفا و 487 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و384 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 33 ألفا و103 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين و106 آلاف و850 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4910 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و384 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 201 مركبة.

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تعليق واحد

  1. في طنجة لو كنت امتلك السلطة لسحبت رخص السياقة ل:99٪ من السائقين خاصة سيارة الأجرة ولنقل المستخدمبن

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