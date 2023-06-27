فيفي عبده تخضع لجراحة في لبنان و تكشف حالتها الصحية

2023-06-27 / 16:47
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القسم الفني: هبة بريس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه الفنانة المصرية فيفي عبده بعد خضوعها لجراحة دقيقة على مستوى ظهرها في إحدى مستشفيات لبنان.

وحرصت الفنانة المصرية على طمأنة محبيها من خلال نشر مقطع فيديو يوثق تواجدها في إحدى المناسبات، تظهر فيه و هي تمشي بصعوبة.

وأرفقت فيفي الفيديو بتعليق جاء فيه:” من حفلة ملكة جمال الجنوب في لبنان، كنت عضو لجنة تحكيم، وانبسطت جداً بكل لجنة التحكيم اللي كانوا موجودين والشركة المنظمة للحفل “ميديا لاين” وصاحب الشركة سعيد ضاهر والإعلاميين الجمال اللي قدموا الحفل نانسي السيد وزكريا فحام، بحبكم جداً من لبنان”.

وانتشر هذا المقطع لفيفي بعد ردّها على تعليقات الجمهور بشأن استمرارها في الرقص رغم بلوغها الـ 70 عاماً، حيث قالت: “الله أكبر.. عادي جداً طبعاً أنا بخاف من الحسد، لأن الحسد دمرني، وبقول للناس ارحموني شوية، أنا محبوبة جداً الحمد لله، ولكن أنا ممكن أحسد نفسي لأن الحسد موجود”.

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