خلال 5 أشهر.. تحويلات الجالية المغربية تتجاوز 45 مليار درهم
هبة بريس
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 45,17 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 39,29 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضح المكتب في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر ماي الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 14,9 في المئة (أي زائد 5,87 مليار درهم) مقارنة مع ماي 2022.
من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بما يعادل 22,58 مليار درهم إلى 52,42 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات (زائد 43,3 في المئة إلى 101,59 مليار درهم) الذي فاق ارتفاع الواردات (زائد 19,7 في المئة إلى 49,16 مليار درهم).
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تعليق واحد
كان الجيل الأول من مغاربة العالم كان يقتصد في الأكل والشرب والسكن والملبس وفي كل شي من أجل إرسال العملة الصعبة إلى المغرب مند الستينات ومازال ولكن هناك منهم من تم الاستلاء على ممتلكاتهم بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد أين المحاسبة أين ربط المسؤولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين امتاله وفي جميع القطاعات بدءا به لاني انا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين لانه بدون حل مشاكل وقضايا الجيل الأول من مغاربة العالم فإننا سنخسر الأجيال القادمة من أبنائهم الدين اصبحو يفضلون قضاء عطلتهم ببلدان أخرى وحتى الاستثمار بها لانه لا يمكن للابن ان يرى ابوه وهو مضلوم يترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب وانا من ضحاياه سنة ٢٠١١بورزازات ومازلت اعاني من ضلمه لانه ضلمني وحرمني من منزلي ومن عطلتي انا وابناءي واحفادي سنة٢٠١١ و ٢٠١٢ ولن يرتاح بالي حتى اسمع بمحاسبته اللخ حاسبه في الدنيا قبل الآخرة اللهم قد بلغت