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خلال 5 أشهر.. تحويلات الجالية المغربية تتجاوز 45 مليار درهم

2023-06-27 / 16:29
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هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت حوالي 45,17 مليار درهم عند متم ماي 2023، مقابل 39,29 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضح المكتب في وثيقة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر ماي الماضي، أن هذه التحويلات سجلت بذلك ارتفاعا بنسبة 14,9 في المئة (أي زائد 5,87 مليار درهم) مقارنة مع ماي 2022.

من جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات بما يعادل 22,58 مليار درهم إلى 52,42 مليار درهم. ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع الصادرات (زائد 43,3 في المئة إلى 101,59 مليار درهم) الذي فاق ارتفاع الواردات (زائد 19,7 في المئة إلى 49,16 مليار درهم).

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