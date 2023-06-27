اعتقال نصاب بتازة انتحل صفة مؤرخ المملكة للإيقاع برؤساء جماعات بصفرو

2023-06-27 / 14:45
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ع محياوي _ هبة بريس

بتنسيق مع الديستي ، تمكنت عناصر تابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة صفرو،بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة ومصلحة الشرطة القضائية بتازة، من اعتقال شخص بتهمة انتحال صفة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة، بعد أن أقدم على الإيقاع بعدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم صفرو.

وأفاد مصدر موثوق، أن المشتبه به، كان يربط اتصالات هاتفية بالعمالات المستهدفة، ويوهمهم بإرسال مبعوثه الشخصي لترتيب لقاءات تهم موضوع الزيارة مع مده مبلغا ماليا يتراوح بين 40 و70 ألف درهم.

المصادر ذاتها، كشفت أن المشتبه به ربط اتصالات هاتفية أيضا ببعض رؤساء جماعات العنوصر، سيدي لحسن، إغزران، أغبالو وعزابة وطلب منهم مساهمة ودعم مالي من أجل إجراء عملية جراحية لسيدة مريضة، وحدد معهم موعدا للقاء بمبعوثه الشخصي برتبة ضابط
وبعد أن راودت شكوك أحد رؤساء الجماعات الترابية ، رئيس جماعة عزابة بصفرو في أمر شخصية الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، تقدم بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، التي باشرت فورا عملية تنسيق أمني أسفرت عن توقيف المشتبه به متلبسا بمدينة تازة بوضع كمين محكم .

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‫10 تعليقات

  1. ألف شكر وتقدير واجلال وافتخار للأمن الوطني المغربي لايقافي هذا المجرم الذي انتحل صفة الناطق باسم القصر الملكي .

  2. تهمت الانتحال تعتبر من أخطر الجرائم ، والقضاء لايرحمهم لهذا يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالسجن المشدد لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة.

  3. يجب على السلطات القضائية التحقيق الدقيق معه من أجل الوصول إلى الحقيقة ومدبر هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق المواطنين ولكم واسع النظر…

  4. أكيد من وراء ذالك عصابة متخصصة في مجال الانتحال والنصب بطرق غير شرعية لهذا نطالب بالتدخل الفوري والتحقيق في هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي بصفرو وتازة..

  5. يجب متابعة القضية وعدم التخلي عنها والسكوت لأنها قضية بارزة وفتح تحقيق صارم من أجل الوصول إلى الحقيقة.

  6. هل تم توقيفه في حالة تلبس انتحاله في صفة مؤرخ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي؟؟؟؟؟

  7. مثل هؤلاء الأشخاص الذين يقومون بعمليات الانتحال والنصب بطرق غير شرعية يجب على السلطات القضائية محاكمتهم باقصى عوقبة ممكنة حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

  8. من خلال المعطيات تدل على ان هناك من يقوم بهذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية لهذا نطالب باستكمال مسطرة التحقيق الدقيق واحالة كل ما كان وراء ذالك على النيابة العامة..

  9. ما يبقى لي سوى أن أقول اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض ولاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم .

  10. يجب على السلطات القضائية مع تنسيق السلطات الأمنية أن تقوم بالبحث الدقيق من أجل حماية المواطنين من هؤلاء المفسدين والمجرمين والذين يقومون بعمليات النصب والانتحال وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.

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