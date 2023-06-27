اعتقال نصاب بتازة انتحل صفة مؤرخ المملكة للإيقاع برؤساء جماعات بصفرو

2023-06-27 / 14:45
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ع محياوي _ هبة بريس

بتنسيق مع الديستي ، تمكنت عناصر تابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة صفرو،بتنسيق مع النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتازة ومصلحة الشرطة القضائية بتازة، من اعتقال شخص بتهمة انتحال صفة الناطق الرسمي باسم القصر الملكي ومؤرخ المملكة، بعد أن أقدم على الإيقاع بعدد من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم صفرو.

وأفاد مصدر موثوق، أن المشتبه به، كان يربط اتصالات هاتفية بالعمالات المستهدفة، ويوهمهم بإرسال مبعوثه الشخصي لترتيب لقاءات تهم موضوع الزيارة مع مده مبلغا ماليا يتراوح بين 40 و70 ألف درهم.

المصادر ذاتها، كشفت أن المشتبه به ربط اتصالات هاتفية أيضا ببعض رؤساء جماعات العنوصر، سيدي لحسن، إغزران، أغبالو وعزابة وطلب منهم مساهمة ودعم مالي من أجل إجراء عملية جراحية لسيدة مريضة، وحدد معهم موعدا للقاء بمبعوثه الشخصي برتبة ضابط
وبعد أن راودت شكوك أحد رؤساء الجماعات الترابية ، رئيس جماعة عزابة بصفرو في أمر شخصية الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي، تقدم بشكاية مباشرة إلى النيابة العامة، التي باشرت فورا عملية تنسيق أمني أسفرت عن توقيف المشتبه به متلبسا بمدينة تازة بوضع كمين محكم .

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