سميرة قادري تطرح جديدها الفني

2023-06-27 / 14:05
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القسم الفني: هبة بريس

بعد نجاح أغنية “أسميتها قمري”، تعود الفنانة المغربية سميرة قادري بعمل فني جديد مصور على طريقة الفيديو كليب، اختارت له عنوان “حين أهوى”.

“حين أهوى” هي من كلمات الشاعر اللبناني محمد موسى حمود و تأليف موسيقي لمصطفى مطر الذي سطع نجمه في مجال الموسيقى التصويرية لكثير من الأعمال الدرامية.

وجدير بالذكر أن “حين أهوى” هو عمل مرح في قالب تانغو تخللته مقدمة تعبيرية جمعت بين الآلات الشرقية و الغربية،كما صورت مشاهده في جنوب إسبانيا، و المرتقب طرحه خلال الأيام القادمة.

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