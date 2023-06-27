عاد لتوه من حصته الرياضية.. قصة وفاة أبكت جمهور ساكنة سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

عبد الرحيم مرزاق، عاشق ” الرياضة”، والموهوس بالمشاركة في كافة الماراطونات وخاصة ماراطون مراكش الدولي، زاوج الرجل قيد حياته بين عشقه هذا، وحبه لعمله كرجل متفان في عمله حريص على حضوره باكرا إلى مكتبه بمصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات رفقة باقي زملائه…

إنها قصة وفاة، أبكت جمهور ساكنة مدينة سطات شرقها وغربها، حتى إن حشود المعزين قدموا أفواجا وجماعات من خارج المدينة، إصطفوا وصلوا صلاة مودع على جثمانه عصر أول أمس الإثنين…بعد أن انتشر خبر وفاة الرجل المفاجئة، علما أنه صباح اليوم ذاته كان قد شارك كعادته مع رفاقه في حصة رياضية يقول حسن بلقزبور وهو مفتش تربوي سابق ورفيق درب الفقيد…

قصة وفاة أبكت الصغير قبل الكبير، وتحولت إلى مادة دسمة تتقاسم على مجالس موائد ليلة تأبينه…فريق في اليمين يسرد مناقب الرجل، وفريق في الشمال لازال لم يستفق من هول الصدمة….

بدوري، حملني المسير نحو مصلحة الشؤون التربوية بالمديرية الاقليمية للتعليم بسطات، وإذا بباب مكتب التعليم المدرسي الخصوصي و التعليم الأولي موصد، وقد أُحكم اغلاقه، فيما خيم الحزن والأسى والظلمة الحالكة على طول الأروقة المؤدية إليه…حتى الأزهار داخل المزهريات المؤثتة للممر تبدو حزينة ناكسة الرأس حدادا على فراق من كان يروي عطشها كل صباح….

لحظتها وجدت أناسا ينتظرون قدوم الرجل وكان لسان حالهم يردد : ” عذرا أستاذي سي مرزاق، انتظرناك أمام مكتبك فلم تأت!!!

وكأنهم يختزلون حجم الألم البادي على ملامحهم، حين قالوا: هذه أول مرة نجلس طويلا ننتظر قدومك…أول مرة تخلف الميعاد…ماالذي جرى، وما سبب غيابك…انتشر خبر غيابك بين صفوف مختلف موظفي وموظفات المديرية الاقليمية للتعليم بسطات، انتشر خبر وفاتك بين رفاق دربك الرياضيين، وجيرانك وأبناء منطقتك نواحي كيسر..…حينها تداول المتداولون الخبر الذي نزل كالصاعقة وأدخل الجمع في حالة شرود…ما الذي حصل وكيف حصل…

عذرا أستاذي، لم نُوَّفِك حقك، وأنت الذي كنت بين ظهرانينا صباح مساء، تمسح رأس التلميذ اليتيم، وتسارع في تسجيل تلامذة التعليم الأولي، وتبتسم في وجه الآباء والأولياء ومرتفقي مكتبك لتسارع في قضاء مآربهم في صمت ودون تردد…

عذرا يا أستاذي سي عبد الرحيم مرزاق، الذي تعلم على يديه الكثير، كأستاذ لمادة التكنولوجيا، وكحارس عام باعدادية مولاي اسماعيل، قبل أن يستقر به المقام كرئيس لمكتب التعليم الأولي…حتى صار جزءا من كافة مكونات المنظومة كرقم جد مهم يقدم خدمات جليلة للمدرستين العمومية والخصوصية…

عذرا أستاذي، لأول مرة نحس فيها أننا افتقدناك بحق، وأننا لم نستطع رؤياك مرة أخرى، وأنت الذي تركت وراءك بصمات ونقوشات من ذهب في نفوسنا..

عذرا أستاذي، هي أول مرة سنقف فيها خارج مكتبك ننتظر قدومك الذي لا يأتي ولن يأتي أبدا، عذرا أستاذي هي المرة الأولى التي نحس بها بفراق الأب الحنون والأستاذ المجد والاداري المحنك المذلل لكافة الصعوبات…

عذرا أستاذي، كيف لك أن تترك كرسيك ومكتبك ووثائقك وأرشفيك الغني بالخدمات الجليلة، لتقرر الرحيل دون سابق انذار، لترحل عن هذه الدنيا الفانية إلى دار البقاء والجزاء…كيف لنا أن ننساك ومصلحة الشؤون التربوية بدونك لا طعم لها ولا أنس، كيف أن ننساك ونحن الذين تعاملنا معك وتقاسمنا معا المعلومات والمعطيات خدمة للمنظومة والناشئة، قبل أن تطفئ المنون نور قلبك المشع، وتفجعنا فيك وتعجل برحيلك…

لماذا أستاذي فاجأتنا بهذه الغيبة الطويلة التي لم تكن في الحسبان؟

عذرا أستاذي، لم تترك لنا الفرصة للبحث عنك في الصفوف الأمامية كأستاذنا ومربينا ومعلمنا وسندنا في حل المشكلات، لم نبحث عنك أبدا ولم ننتظر قدومك لتطل علينا مرة أخرى كل صباح وأنت تتأبط ملفاتك في عز القر والحر وأنت تسارع الخطى نحو مكتبك…

أستاذنا سي عبد الرحيم مرزاق، الذي كان لنا بمثابة الظل، كان يقف شامخا بهندامه الأنيق واطلالته البهية وابتسامته الرائعة التي لا تغادر محياه…

ألا ترى أيها الرجل الطيب أنك زرعت فينا الشهامة والرجولة وحب الخير…وكنت حريصا على كسب الرهان وتحقيق المستحيل، فأنت الذي ساهمت في انجاح مشروع التعليم الأولي بالاقليم بحنكتك وصبرك وتواصلك…

عذرا أستاذي، خطفك المنون من بين أيادينا وأيادي أسرتك، وأنت كنت عدت لتوك من حصتك الرياضية، تناولت بعدها وجبة غذائك المعتادة، قبل أن تسلم روحك الطيبة لخالقها لتُصلى عليك صلاة العصر جنازة بمسجد سلطانة غير بعيد عن منزلك…

عذرا…أستاذي الغالي الذي صلى وراء جنازتك افواج من محبيك وباقي ساكنة الحي، الكل رافق جثمانك الطاهر في جنازة مهيبة، شيعها الصغير قبل الكبير، وصلى عليها جمود الناس من أصدقائك وأقاربك وجيرانك وضيوف الرحمن في مسجد سلطانة…

شيع جنازتك جموع الصائمين، ظلوا يرددون خصالك الحميدة وبِرّك بوالديك، وحبك لأبنائك وزوجتك، واخلاصك في عملك، وتعلق قلبك بالمساجد…حتى اتخذت من بين أركانه مجلسا لك على الدوام صحبة الأخيار من رفاق دربك.

وداعا أستاذي.. ولترقد روحك بسلام في جنات الجلد رفقة الأنبياء والشهداء والصالحين…ونشهد أنك أديت الأمانة بإخلاص…

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