أشتوكة: توقيف “مختل عقلي” أضرم النار في منزل عائلته

ع اللطيف بركة : هبة بريس

اوقفت مصالح السلطة المحلية بمنطقة بلفاع بإقليم اشتوكة ايت باها، مساء أمس الاثنين 26 يونيو الجاري، مختل عقلي، بعدما أضرم النار في بيت أسرته.

وقالت مصادر محلية ل ” هبة بريس” أن المختل قام بإضرام النار في أحد غرف المنزل مستعملا ولاعة، قبل أن تنتشر النيران في كل ارجاء المنزل، ومن حسن الصدف، انه لم تسجل اي خسائر في الارواح، قبل أن تتدخل مصالح الوقاية المدنية وتتمكن من إخماده قبل انتشاره الى منازل الجيران.

وقد تم ايداع ” المختل” مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بإنزكان، قصد اخضاعه لبرتوكول علاجي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0