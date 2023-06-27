مهمة صعبة تنتظر أشبال الأطلس أمام غانا في كأس أفريقيا لأقل من 23 سنة

2023-06-27 / 12:27
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هبة بريس : رياضة

تنتظر المنتخب الوطني المغربي مهمة صعبة أمام غانا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 سنة.

ويعتبر منتخب غانا من أقوى المنتخبات المشاركة في كأس أمم افريقيا المقامة حاليا بالمغرب، حيث أبان عن حس تهديفي كبير خلال مباراته الأولى ضد الكونغو بعدما سجل ثلاثة أهداف وتلقى اثنين.

كما يمتلك المنتخب الغاني عدة أسماء محترفة في الدوريات الأوروبية، على غرار دانييل أفيريي، مهاجم زيوريخ السويسري وإسحاقو فاتاوي، لاعب وسط سبورتينغ لشبونة البرتغالي وإرنيست نواما، لاعب وسط نورشاند الدنماركي وإيمانويل عصام، لاعب وسط بازل السويسري، إلى جانب أسماء تمارس في الدوري الغاني المحلي.

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