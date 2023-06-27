فرنسا.. إيقاف شخصين ومصادرة 40 خروفا مخبأة لعيد الأضحى
صادرت الشرطة في مدينة نيس الفرنسية، عشرات الكباش يوم الأحد، عثرت عليها مخبأة داخل شقة. بحسب ما أعلنت شرطة المدينة ونائب عمدتها.
العمدة المساعد لمدنية نيس، أنتوني بوري، كشف أن “الشرطة الوطنية اعتقلت شخصين أحضرا 40 كبشا، أحدهم “ذُبح داخل شقة”.. وهو ما أكدته نقابة الشرطة الوطنية في المنطقة، مشيرة إلى أن عناصر من الشرطة هم الذين تدخلوا، بعد أن تم تنبيههم بخصوص مصادفة شخصين يرتديان قمصاناً ملطخة بالدماء”.
وذكرت الشرطة أيضا أنه تم العثور على أحد هذه الكباش ميتاً، بسبب الحرارة الشديدة داخل الشقة على الأرجح.
وأضافت أن هذه الكباش “كان من المقرر التضحية بها في العيد الكبير”.
وشدد نائب عمدة نيس على أنه “لن يكون هناك أي تسامح مع المسالخ السرية التي تستقر في المدينة، حيث كرامة الحيوان هي الشغل الشاغل! معتبرا أن هذه الواقعة خطيرة للغاية، إذ تعد هجوماً على الجمهورية وتبرهن على أن الانفصالية تنشط” وفق تعبيره في تغريدة على حسابه بتويتر.
5 تعليقات
يجب مقاطعة منتوجك فرنسا و كل فرنسا من المسلمين في جميع انحاء العالم . إن الدول العربية المسلمة لا تعلم العداوة التي تكنها فرنسا لديننا و للمسلمين قاطبة. فليعلم الجميع ان فرنسا هي العدو الكبير
للحيوان الكرامة وللمسلمين الذل الهوان هذه هي فرنسا دات الوجهين
اكبر دولة تكره الاسلام والمسلمين هي فرنسا الديكتاتورية العنصرية الإرهابية.تغلق المساجد وتمتع الاحتفال بعيد الاضحى.لو كانت الدول العربية والإسلامية الغنية تهتم بشؤون المسلمين لدافعوا عنهم وعن المستضعفين في الصين وفي كل مكان .اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك وشتت شملهم واقصم ظهرهم واجعلهم مذلولين وتوالي الكوارث والازمات عليهم .
الشناقة وصلوا لفرنسا الله يستر أينما حلوا العرب الخير يهرب .
المضحك هو كرامة الحيوان إسمحولي أن أقول أننا نحن الحيوان الجالية هم الحيوان الذي لم يفهم أنه عليه أن يوقف العيد لمدة عامين عامين فقط وسنرئ أنهم سيوفرون مذابح ومسالخ بالمجان للمسلمين أما ما ذمنا نتسابق لأكل اللحم بالذرجة فكر تحماق نتا مخلص 400 أورو وكتذبح مخبع