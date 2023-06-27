فرنسا.. إيقاف شخصين ومصادرة 40 خروفا مخبأة لعيد الأضحى

2023-06-27 / 12:05
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هبة بريس - وكالات

صادرت الشرطة في مدينة نيس الفرنسية، عشرات الكباش يوم الأحد، عثرت عليها مخبأة داخل شقة. بحسب ما أعلنت شرطة المدينة ونائب عمدتها.

العمدة المساعد لمدنية نيس، أنتوني بوري، كشف أن “الشرطة الوطنية اعتقلت شخصين أحضرا 40 كبشا، أحدهم “ذُبح داخل شقة”.. وهو ما أكدته نقابة الشرطة الوطنية في المنطقة، مشيرة إلى أن عناصر من الشرطة هم الذين تدخلوا، بعد أن تم تنبيههم بخصوص مصادفة شخصين يرتديان قمصاناً ملطخة بالدماء”.

وذكرت الشرطة أيضا أنه تم العثور على أحد هذه الكباش ميتاً، بسبب الحرارة الشديدة داخل الشقة على الأرجح.

وأضافت أن هذه الكباش “كان من المقرر التضحية بها في العيد الكبير”.

وشدد نائب عمدة نيس على أنه “لن يكون هناك أي تسامح مع المسالخ السرية التي تستقر في المدينة، حيث كرامة الحيوان هي الشغل الشاغل! معتبرا أن هذه الواقعة خطيرة للغاية، إذ تعد هجوماً على الجمهورية وتبرهن على أن الانفصالية تنشط” وفق تعبيره في تغريدة على حسابه بتويتر.

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‫2 تعليقات

  1. يجب مقاطعة منتوجك فرنسا و كل فرنسا من المسلمين في جميع انحاء العالم . إن الدول العربية المسلمة لا تعلم العداوة التي تكنها فرنسا لديننا و للمسلمين قاطبة. فليعلم الجميع ان فرنسا هي العدو الكبير

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  2. للحيوان الكرامة وللمسلمين الذل الهوان هذه هي فرنسا دات الوجهين

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