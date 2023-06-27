بـالرصاص.. أمن البيضاء يوقف شخصا أحدث فوضى داخل مستشفى محلي

هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء لاستعمال سلاحه الوظيفي، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 27 يونيو الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 28 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت من أجل ضبط المشتبه فيه على خلفية إحداثه لحالة من الفوضى بمستعجلات المستشفى المحلي بمنطقة الحي الحسني بالدار البيضاء، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال سلاح أبيض كان بحوزته، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات نارية أصابت المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الوشيك الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، وذلك قبل أن يتم نقله للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى، رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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